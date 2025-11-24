Umrl je nemški igralec Udo Kier

Udo Kier je zaigral v več kot 250 filmskih in televizijskih produkcijah in pred kamero nastopal za velike imena, kot so Andy Warhol, Lars von Trier, Rainer Werner Fassbinder in Werner Herzog .

Še posebej tesno je bilo njegovo sodelovanje z legendarnim režiserjem Fassbinderjem. Skupaj sta posnela pet filmov, med njimi Lili Marlen in Berlin Alexanderplatz. Intenzivno je sodeloval tudi z danskim filmskim ustvarjalcem von Trierjem, s katerim je med drugim posnel filma Dogville in Melanhonija. Preboj v ZDA je igralec, ki se je rodil 14. oktobra 1944 v Kölnu, dosegel v vlogi geja v filmu Gusa Van Santa Moj mali Idaho iz leta 1991.