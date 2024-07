Umrl je producent filmov Titanik in Avatar John Landau

"Moje srce je zlomljeno, a tudi poka od ponosa in hvaležnosti za njegovo najbolj izjemno življenje ter ljubezen in darila, ki jih je dal meni in vsem, ki so poznali njega ali njegove filme," je zapisala.

Landau je bil sin hollywoodskih producentov Elyja in Edie Landau in je bil nekaj časa izvršni direktor v filmski produkcijski hiši 20th Century Fox, kjer je nadzoroval filme, vključno s Poslednjim mohikancem in Umri pokončno 2.

Skupaj s Cameronom je leta 1997 pomagal ustvariti uspešnico Titanik, ki je bil prvi film, ki je presegel mejo milijarde evrov zaslužka v blagajnah kinematografov. Poznejša filma Avatar in njegovo nadaljevanje Avatar: Pot vode, ki sta izšla leta 2009 oziroma 2022, sta podrla Titanikov rekord.