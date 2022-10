Umrl Ben Feigin, producent serije Dobrodošli v Schitt's Creeku

Nagrajeni so bili tudi vsi štirje glavni igralci Eugene Levy, Catherine O'Hara, Dan Levy in Annie Murphy, ki so za svojo igro prejeli emmyja. Feigin je bil odgovoren tudi za izid in promocijo serije, prav tako pa je zaslužen za njen uspeh na drugi strani Atlantika. Serija je nastajala med leti 2015 in 2020, obsega pa 80 epizod. Scenarij sta napisala oče in sin, ki sta zaigrala v glavnih vlogah, Eugene in Dan Levy.