Umrl je prvi temnopolti z oskarjem nagrajeni igralec Louis Gossett Jr.

Umrl je Louis Gossett Jr. , prvi temnopolti igralec, ki je prejel oskarja za stransko vlogo in dobitnik nagrade emmy za svojo vlogo v televizijski miniseriji Roots. Star je bil 87 let. Novico je sporočil njegov bratranec, ki je povedal, da je igralec umrl v Santa Monici v Kaliforniji, kar je potrdila tudi njegova družina. Vzrok za smrt ni znan.

Neal L. Gossett se bratranca spominja kot moža, ki je stal ob strani Nelsonu Mandeli in je bil dober pripovedovalec šal, proti rasizmu pa se je boril dostojanstveno in humorjem. "Nagrade niso bile pomembne, glamur in blišč nista bila pomembna, prav tako ne dobri avtomobili in hiše v Malibuju. Pomembna je bila človeškost ljudi, za katere se je boril," je povedal za The Associated Press.

Za njegovo kariero se je vedno zdelo, da je nasprotje Pepelkine zgodbe, saj je uspel že v zgodnjih letih in ga popeljal do prvega oskarja, ki ga je prejel za stransko vlogo v filmu Častnik in gentleman. Na male ekrane je prodrl z vlogo v seriji Roots iz leta 1977, ki je opisovala suženjstvo. V seriji so nastopili še Ben Vereen, LeVar Burton in John Amos.

Leta 1983 je bil tretji temnopolti človek, ki se je potegoval za oskarja za stransko vlogo, nagrado pa je tudi osvojil. V knjigi spominov, ki jo je izdal leta 2010, je zapisal, da je bila nagrada uresničitev njegovih sanj, ki jih je imel kot temnopolta oseba.

Obiskoval je univerzo v New Yorku, kjer se je spoprijateljil z Jamesom Deanom, igro pa je študiral skupaj z Marilyn Monroe, Martinom Landauem in Steveom McQueenom v znanem studiu za igralce, kjer je učil Frank Silvera. Svojo dolgoletno kariero je začel na Broadwayu, pozneje pa se je podal v Hollywood.

Leta 2010 je sporočil, da ima raka prostate, a so ga diagnosticirali v zgodnji fazi, deset let pozneje je bil hospitaliziran zaradi covida. Zvezdnik se je več let boril z odvisnostjo od kokaina in alkohola.