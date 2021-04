Umrl je režiser in scenarist Aleš Verbič

Filmsko režijo je študiral na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) . Leta 1987 je po koncu študija prejel Prešernovo nagrado.

Portal MMC med Verbičevimi režijami navaja kratki televizijski filmBallet du temps: Jaz sem ples in ples je naš čas (2019), dokumentarna filma, ki ju je režiral v produkciji TV Slovenija Slovenec po izbiri (2019)in 2Cellos 2Obraza (2017), ter film Morana (1993). Deloval je tudi kot scenarist, dejaven pa je bil še na področju animacije in režije glasbenih dogodkov ter kot snemalec.

Njegovi filmi so bili večkrat nagrajeni. Za režijo filma Nekoč je bilo (1988)je prejel zlato nagradoMetoda Badjura, film je bil leta 1991 nominiran za najboljši film festivalaCourt Metrage de Clermont-Ferrand. Leto prej si je s filmom, za katerega je spisal tudi scenarij, prislužil tudi nominacijo za zlatega medveda za kratki film na Berlinalu.

Njegovo grozljivko Morana je Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev (DSFU)leta 1994 predlagalo Ameriški filmski akademijikot kandidata za oskarja v kategoriji tujejezičnih filmov. Med nagradami velja omeniti še Badjurovo nagrado za vrhunske dosežke na filmskem področju.