Umrl je režiser Izganjalca hudiča in Francoske naveze

V ponedeljek je v Los Angelesu umrl režiser William Friedkin, star je bil 87 let. Njegovo smrt je za The Hollywood Reporter potrdila njegova žena Sherry Lansing. Poslovil se je manj kot en mesec pred premiero svojega filma The Caine Mutiny Court-Martial na beneškem filmskem festivalu.

Friedkin je skupaj z režiserji, kot so Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola in Hal Ashby, v sedemdesetih pustil svoj pečat v filmskem svetu kot del nove generacije ustvarjalcev, ki si je upala tvegati. Specializiral se je predvsem za grozljivke in policijske trilerje, posnel pa je tudi nekaj dokumentarnih filmov.

Eden izmed njegovih najuspešnejših filmov je Francoska naveza iz leta 1971, ki je prejela več oskarjev, med drugim za najboljši film, režijo in prirejen scenarij. Dve leti kasneje je znova poskrbel za filmsko uspešnico, tokrat grozljivko Izganjalec hudiča, ki je pomembno vplivala na razvoj žanra grozljivk v filmski industriji. Film je zaslužil več kot 500 milijonov evrov po vsem svetu in s tem odprl vrata dobe filmskih uspešnic, Fridekinu pa prinesel drugo nominacijo za oskarja.