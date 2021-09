Umrl je režiser Notting Hilla

Britanski režiser Roger Michell, rojen v Južni Afriki, je deloval tako na področju filma kot tudi v televizijskem in v gledališkem svetu. Njegov največji karierni uspeh je zagotovo režija romantične komedije Notting Hill iz leta 1999, v kateri sta glavni vlogi odigrala Hugh Grant in Julia Roberts. Z znanimi imeni je sodeloval tudi leta 2011, ko je režiral komično-romantično dramo Jutranje veselje s Harrisonom Fordom, Diane Keaton in Rachel McAdams.

Michellovo smrt je za agencijo Press Association potrdil njegov predstavnik za javnost: "Družina Rogerja Michella z veliko žalostjo sporoča, da je 22. septembra umrl režiser, pisec ter oče Harryja, Rosie, Maggie in Sparrow, star 65 let."