Umrl je režiser serije Majhne laži in filma Klub zdravja Dallas

Umrl je za oskarja nominirani režiser Jean-Marc Vallee. Njegova smrt je bila nenadna in nepričakovana, razlog pa za zdaj ni znan. Režiser je bil star 58 let. Izjavo je že podal njegov produkcijski partner Nathan Ross: "Jean-Marc se je zavzemal za kreativnost in avtentičnost ter zmeraj poskušal kaj storiti drugače kot prej. Bil je pravi umetnik ter radodaren in ljubeč človek. Vsi, ki so kdaj sodelovali z njim, so v njem videli nadarjenega človeka in vizionarja. Bil je moj prijatelj, kreativni partner in moj starejši brat. Maestra bomo vsi pogrešali, a tolaži nas misel, da bosta njegov lep slog in vpliv, ki ga je delil s svetom, ostala večna."