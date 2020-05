Umrl je Richard Herd, igralec iz Seinfelda

Kot piše Hollywood Reporter,je Richard avdicijo za vlogo v priljubljeni humoristični seriji opisal kot simpatično in predvsem lahko:"Bilo je lahko, bilo je zabavno. In bilo je zelo vabljivo. Ko sem zapuščal avdicijo, sem se obrnil in rekel: 'Poglejte, moram vam povedati in upam, da to ne bo naredilo razlike pri izbiri igralca, ampak ne navijam za Yankeeje, navijam za Red Soxe.' In producenti, prisotni na avdiciji, so vsi po vrsti vame vrgli papirje s scenarijem. No, naslednji dan so me poklicali in rekli, če pridem delat za njih, da sem dobil vlogo."

Poleg Seinfelda je Herd znan tudi po vlogi v serijiVsi predsednikovi možje, igral je v grozljivki Zbeži! in v serijah Zvezdne steze: Naslednja generacija ter Zvezdne steze: Voyager. Stranske vloge pa je imel tudi v najstniških serijah, kot sta Buffy, izganjalka vampirjev in The O.C.

87-letnik je za seboj pustil ženo Patricio, s katero je bil poročen 40 let, sina, hčerko in pastorko.