Umrl je soscenarist Leta nad kukavičjim gnezdom Bo Goldman

Bo Goldman se je rodil v New Yorku. Obiskoval je akademijo Phillips Exeter in Princeton, kjer je leta 1953 diplomiral.

Po študiju je bil tri leta v vojski, nato pa je postal asistent skladatelja Jula Styna, poleg tega je pisal za televizijo. Leta 1959 je na Broadwayju sodeloval kot eden od avtorjev besedil za muzikal First Impressions po romanu Jane Austen Prevzetnost in pristranost.

Konec 60. in v začetku 70. let minulega stoletja je pisal svoj prvi scenarij za film Shoot the Moon, ki so ga pozneje ekranizirali z Diane Keaton in Albertom Finneyem v glavnih vlogah. Prebral ga je režiser Miloš Forman, ki mu je nato zaupal ustvarjanje priredbe romana Kena Keseyja Let nad kukavičjim gnezdom za film.

Pri pisanju scenarija je sodeloval z Lawrenceom Haubenom, zanj pa sta prejela oskarja za najboljši prirejeni scenarij. Film je sicer na oskarjih pometel s konkurenco: pobral je še kipce za najboljši film, režijo, igralca (Jack Nicholson) in igralko (Louise Fletcher).

Leta 1980 mu je film Melvin and Howard prinesel drugega oskarja, tokrat za originalni scenarij.

Pozneje je z režiserjem Martinom Brestom sodeloval pri filmih Vonj po ženski (1992) in Ko pride Joe Black (1998).

Podpisal je še scenarije za filme Fant iz kluba Flamingo (1984), Little Nikita (1988) in Mestna hiša (1996).