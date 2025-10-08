Svetli način
Umrl je srbski filmski in televizijski režiser Zdravko Šotra

Beograd, 08. 10. 2025 13.31 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , E.K.
V 93. letu starosti je ponoči umrl srbski filmski in televizijski režiser in scenarist Zdravo Šotra. V svoji karieri je režiral in zasnoval več kot 120 filmskih in televizijskih del, ki so ustvarila zgodovino televizije v prostoru nekdanje Jugoslavije.

Zdravko Šotra se je rodil leta 1933 v vasi Kozice v bližini mesta Stolac v današnji BiH. Diplomiral je iz režije na Akademiji za gledališče, film, radio in televizijo v Beogradu. Na Televiziji Beograd je bil zaposlen od njene ustanovitve leta 1958 do leta 2001.

Po pisanju srbske tiskovne agencije Tanjug so bile zelo gledane njegove serije Glumac je, glumac (1972-73), Više od igre (1977), Priče iz radionice (1982), Igmanci (1984), Ranjeni orao (2008) in Greh njene majke (2009).

Snemal je žanrsko raznolike igrane filme, kot so vojni Igmanski marš (1983), politično dramo Braća po materi (1988), zgodovinski Boj na Kosovu (1989), najstniško komedijo Lajanje na zvezde (1998) in kriminalno komedijo Pljačka trećeg rajha (2004).

Njegov film Zona Zamfirova (2002) je obveljal za najbolj gledani domači film vseh časov, v kinih ga je videlo 1,2 milijona gledalcev, še piše Tanjug.

Zdravko Šotra smrt film režiser kariera
