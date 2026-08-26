Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Umrl je Tim Curry: od kultnega Frank-N-Furterja do Pennywisea

Los Angeles, 26. 08. 2026 18.22 pred 8 minutami 3 min branja 0

Avtor:
A. J.
Tim Curry smrt.

Umrl je Tim Curry, britanski igralec, ki je s svojimi nepozabnimi vlogami zaznamoval več generacij gledalcev. Zvezdnik kultnega filma The Rocky Horror Picture Show, v katerem je upodobil drznega dr. Frank-N-Furterja, in televizijske priredbe It, v kateri je strašil kot Pennywise. Umrl je star 80 let.

V 81. letu starosti je umrl priljubljeni zvezdnik Tim Curry. Kot poroča TMZ, naj bi Curry umrl v torek zvečer na svojem domu v Los Angelesu. Kljub temu da so na kraju dogodka posredovali tudi policisti in reševalno vozilo, okoliščine smrti niso sumljive. Vzrok smrti pa za zdaj še ni uradno razkrit.

Curry se je sicer že več kot desetletje spopadal z resnimi zdravstvenimi težavami, potem ko je leta 2012 doživel možgansko kap.

Tim Curry
Tim Curry
FOTO: Profimedia

Rodil se je 19. aprila 1946 v Angliji, svojo igralsko pot pa je začel na gledaliških odrih. Leta 1968 je nastopil v londonski produkciji muzikala Hair, kjer je spoznal Richarda O'Briena, avtorja The Rocky Horror Show. Prav ta muzikal je Curryju nekaj let pozneje prinesel vlogo, ki je za vedno zaznamovala njegovo kariero – dr. Frank-N-Furterja. Vlogo je najprej ustvaril na odru, nato pa jo leta 1975 ponovil v filmski različici The Rocky Horror Picture Show.

Tim Curry v The Rocky Horror Picture Show.
Tim Curry v The Rocky Horror Picture Show.
FOTO: Profimedia

Film ob izidu ni nemudoma postal velika uspešnica, temveč je potreboval leta, da je našel svoje občinstvo. Sčasoma se je razvil v enega najbolj priljubljenih kultnih filmov vseh časov, predvsem zaradi polnočnih projekcij, na katerih gledalci prihajajo v kostumih, ponavljajo replike in sodelujejo pri dogajanju na platnu. Curryjev Frank-N-Furter je postal ena njegovih najbolj prepoznavnih filmskih stvaritev, hkrati pa lik, ki je s svojo drznostjo in nekonvencionalnostjo prestopal meje svojega časa.

Leta 1990 je sledila še ena vloga, ki je zaznamovala generacije – Pennywise v televizijski priredbi romana Stephena Kinga It. Curry se je v vlogi demonskega klovna skoraj neprepoznavno preobrazil in ustvaril podobo, ki je za številne gledalce postala eden najbolj srhljivih televizijskih likov tistega časa. Njegov Pennywise je postal tako ikoničen, da je tudi desetletja pozneje ostal ena prvih asociacij ob omembi Kingove zgodbe.

Tim Curry kot Pennywise.
Tim Curry kot Pennywise.
FOTO: Profimedia

Curry je v desetletjih, ki so sledila, ustvaril izjemno bogat opus. Leta 1985 je v fantazijskem filmu Legend Ridleyja Scotta zaigral Gospodarja teme, istega leta pa se je v črni komediji Clue pojavil kot skrivnostni butler Wadsworth. Igral je tudi v filmih Annie, Lov na Rdeči oktober, Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku, Muppet Treasure Island in Scary Movie 2.

Preberi še Igralec iz filma Sam doma na vozičku

Leta 2012 je Curry doživel hudo možgansko kap, ki ga je pustila delno paraliziranega in priklenjenega na invalidski voziček. Kljub temu se ni umaknil iz sveta umetnosti. Po kapi se je v veliki meri posvetil glasovnemu igranju, leta 2016 pa je nastopil tudi v televizijski različici The Rocky Horror Picture Show. Leta 2024 se je pojavil še v grozljivki Stream, kar je bila njegova prva večja filmska vloga po več letih.

O posledicah kapi je spregovoril tudi ob lanski 50. obletnici The Rocky Horror Picture Show. Takrat je dejal, da še vedno ne more hoditi, a je kljub temu ostal značilno duhovit. "Še vedno ne morem hoditi, zato sedim na tem smešnem stolu," je povedal občinstvu, ki ga je ob jubilejni projekciji sprejelo z dolgimi ovacijami.

Razlagalnik

Stephen King je eden najbolj znanih in plodovitih ameriških pisateljev grozljivk, nadnaravne fikcije, suspenza in fantazije. Njegova dela so pogosto postavljena v okolje sodobne Amerike, kjer se vsakdanje življenje prepleta z grozljivimi, nadnaravnimi elementi. Roman 'It', izdan leta 1986, velja za eno njegovih najpomembnejših del, saj mojstrsko združuje teme otroške travme, izgube nedolžnosti in soočanja z zlom, ki se skriva v majhnih mestih.

Kultni film je produkcija, ki sčasoma pridobi zvesto in strastno skupino oboževalcev, čeprav ob svojem prvotnem izidu morda ni doživela velikega komercialnega uspeha ali kritiškega priznanja. Ti filmi pogosto izstopajo zaradi svoje nenavadne tematike, edinstvenega vizualnega sloga ali kontroverzne vsebine, ki gledalce spodbuja k ponovnemu ogledu, citiranju dialogov in ustvarjanju skupnosti, kot so polnočne projekcije, kjer občinstvo aktivno sodeluje pri dogajanju.

Možganska kap se zgodi, ko je pretok krvi v del možganov prekinjen ali zmanjšan, kar prepreči možganskemu tkivu, da bi prejelo kisik in hranila. V primeru Tima Curryja je kap leta 2012 povzročila resne in dolgotrajne posledice, vključno z delno paralizo. Takšni dogodki pogosto zahtevajo dolgotrajno rehabilitacijo, saj možgani potrebujejo čas in intenzivno terapijo, da poskušajo ponovno vzpostaviti povezave za nadzor nad motoričnimi funkcijami, kar pojasnjuje, zakaj je igralec v kasnejših letih potreboval invalidski voziček.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Tim Curry smrt igralec Sam doma

Prihaja nadaljevanje uspešnice: Se vračata tudi Hudson in McConaughey?

24ur.com Umrl je zvezdnik serije EastEnders Timothy West
24ur.com Umrl je igralec Tony Todd, znan po filmih Candyman in Brez povratka
24ur.com Umrl je bobnar skupine Blondie, Clem Burke
24ur.com Umrl zvezdnik priljubljene serije Sopranovi Vincent Pastore
Moskisvet.com Umrl je legendarni TV-igralec – gledali ste ga desetletja
Moskisvet.com Umrl je legendarni igralec: Njegovih vlog se bomo spominjali večno
24ur.com Umrl je pevec Peabo Bryson, znan po muzikalu Lepotica in zver
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
Razkrila, česa pri vzgoji svojih treh sinov nikoli ne želi narediti
Razkrila, česa pri vzgoji svojih treh sinov nikoli ne želi narediti
To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka
To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
zadovoljna
Portal
Košček raja, ki je videti kot iz pravljice
Odrezal je lase in razdelil splet: je Haaland zdaj videti bolje?
Odrezal je lase in razdelil splet: je Haaland zdaj videti bolje?
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
Trdi, da je prelepa za zmenke
Trdi, da je prelepa za zmenke
vizita
Portal
Pri 28 letih je bila popolnoma zdrava, en sam obisk stranišča je spremenil vse
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
cekin
Portal
Dolly Parton ni obogatela le z glasbo: ena poslovna odločitev ji je prinesla milijone
Stvari, ki jih starejši uredijo prepozno in nato breme pade na otroke
Stvari, ki jih starejši uredijo prepozno in nato breme pade na otroke
Napredovanje ni vedno zmaga: zakaj mnogi že po enem letu obžalujejo višji položaj
Napredovanje ni vedno zmaga: zakaj mnogi že po enem letu obžalujejo višji položaj
Nehajte otrokom govoriti, da lahko dosežejo vse: psihologinja opozarja, da jim to lahko celo škodi
Nehajte otrokom govoriti, da lahko dosežejo vse: psihologinja opozarja, da jim to lahko celo škodi
moskisvet
Portal
Pri 32 letih je pozirala za Playboy, pri 75 pa vse ponovila
Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"
Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
dominvrt
Portal
Namesto doma za starejše ji je uredila nekaj veliko boljšega
Imate dovolj nereda? Zakonca Bieber imata rešitev
Imate dovolj nereda? Zakonca Bieber imata rešitev
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Majhne plenilke iz rastlinskega sveta: kako jih gojiti doma
Majhne plenilke iz rastlinskega sveta: kako jih gojiti doma
okusno
Portal
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
Odlična ideja za hranljiv zajtrk, ki ga lahko pripravite vnaprej
Odlična ideja za hranljiv zajtrk, ki ga lahko pripravite vnaprej
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
voyo
Portal
Prekrokana noč 3
Živalska patrulja
Živalska patrulja
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907