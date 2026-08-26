Umrl je Tim Curry: od kultnega Frank-N-Furterja do Pennywisea

V 81. letu starosti je umrl priljubljeni zvezdnik Tim Curry. Kot poroča TMZ, naj bi Curry umrl v torek zvečer na svojem domu v Los Angelesu. Kljub temu da so na kraju dogodka posredovali tudi policisti in reševalno vozilo, okoliščine smrti niso sumljive. Vzrok smrti pa za zdaj še ni uradno razkrit. Curry se je sicer že več kot desetletje spopadal z resnimi zdravstvenimi težavami, potem ko je leta 2012 doživel možgansko kap.

Tim Curry FOTO: Profimedia

Rodil se je 19. aprila 1946 v Angliji, svojo igralsko pot pa je začel na gledaliških odrih. Leta 1968 je nastopil v londonski produkciji muzikala Hair, kjer je spoznal Richarda O'Briena, avtorja The Rocky Horror Show. Prav ta muzikal je Curryju nekaj let pozneje prinesel vlogo, ki je za vedno zaznamovala njegovo kariero – dr. Frank-N-Furterja. Vlogo je najprej ustvaril na odru, nato pa jo leta 1975 ponovil v filmski različici The Rocky Horror Picture Show.

Tim Curry v The Rocky Horror Picture Show. FOTO: Profimedia

Film ob izidu ni nemudoma postal velika uspešnica, temveč je potreboval leta, da je našel svoje občinstvo. Sčasoma se je razvil v enega najbolj priljubljenih kultnih filmov vseh časov, predvsem zaradi polnočnih projekcij, na katerih gledalci prihajajo v kostumih, ponavljajo replike in sodelujejo pri dogajanju na platnu. Curryjev Frank-N-Furter je postal ena njegovih najbolj prepoznavnih filmskih stvaritev, hkrati pa lik, ki je s svojo drznostjo in nekonvencionalnostjo prestopal meje svojega časa. Leta 1990 je sledila še ena vloga, ki je zaznamovala generacije – Pennywise v televizijski priredbi romana Stephena Kinga It. Curry se je v vlogi demonskega klovna skoraj neprepoznavno preobrazil in ustvaril podobo, ki je za številne gledalce postala eden najbolj srhljivih televizijskih likov tistega časa. Njegov Pennywise je postal tako ikoničen, da je tudi desetletja pozneje ostal ena prvih asociacij ob omembi Kingove zgodbe.

Tim Curry kot Pennywise. FOTO: Profimedia

Curry je v desetletjih, ki so sledila, ustvaril izjemno bogat opus. Leta 1985 je v fantazijskem filmu Legend Ridleyja Scotta zaigral Gospodarja teme, istega leta pa se je v črni komediji Clue pojavil kot skrivnostni butler Wadsworth. Igral je tudi v filmih Annie, Lov na Rdeči oktober, Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku, Muppet Treasure Island in Scary Movie 2.

Leta 2012 je Curry doživel hudo možgansko kap, ki ga je pustila delno paraliziranega in priklenjenega na invalidski voziček. Kljub temu se ni umaknil iz sveta umetnosti. Po kapi se je v veliki meri posvetil glasovnemu igranju, leta 2016 pa je nastopil tudi v televizijski različici The Rocky Horror Picture Show. Leta 2024 se je pojavil še v grozljivki Stream, kar je bila njegova prva večja filmska vloga po več letih. O posledicah kapi je spregovoril tudi ob lanski 50. obletnici The Rocky Horror Picture Show. Takrat je dejal, da še vedno ne more hoditi, a je kljub temu ostal značilno duhovit. "Še vedno ne morem hoditi, zato sedim na tem smešnem stolu," je povedal občinstvu, ki ga je ob jubilejni projekciji sprejelo z dolgimi ovacijami.