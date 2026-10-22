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Umrl je Tom Skerritt, zvezdnik filma Top Gun in serije Ograje našega mesta

Los Angeles, 22. 10. 2026 21.34 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Tom Skerritt

Družina Toma Skerritta, znanega po filmu Top Gun in seriji Ograje našega mesta, je sporočila, da je igralec umrl. Kot so zapisali v izjavi za javnost, je 93-letnik umrl naravne smrti.

Umrl je z emmyjem nagrajeni igralec Tom Skerritt. "Naša družina z žalostjo sporoča, da je 21. oktobra 2026 naravne smrti umrl ljubeči Juliejin mož in Andyjev, Erinin, Mattov, Colinov ter Emikin oče. Bil je dedek in pradedek. Njegova izguba je zlomila naša srca. Svet ga je poznal po izjemni igralski karieri, mi pa smo ga poznali po humorju, radovednosti, modrosti, radodarnosti in ljubezni, ki jo je prinašal na ta svet," je v izjavi za javnost zapisala zvezdnikova družina.

Umrl je igralec Tom Skerritt.
Umrl je igralec Tom Skerritt.
FOTO: Profimedia

Spomnili so se njegove strastne domišljije, ustvarjalnosti, pripovedništva in želje pomagati drugim. "Hvaležni smo za izkazano pomoč in podporo njegovih prijateljev, kolegov in oboževalcev," so še dodali in hkrati zaprosili za spoštovanje zasebosti v tem težkem obdobju.

Skerritt je imel za seboj dolgo in uspešno kariero, saj je zaigral v številnih filmih in serijah, med drugim v uspešnicah Reka poje mi, Osmi potnik, Strupena Ivy, Jeklene magnolije in omenjenih Top Gun ter Ograje našega mesta, za katero je leta 1993 dobil emmyja za najboljšega igralca.

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