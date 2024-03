Umrl je ustvarjelec stripov Dragon Ball Akira Toriyama

Umrl je ustvarjalec stripov Dragon Ball, enega najvplivnejših in najbolje prodajanih japonskih stripov vseh časov, star je bil 68 let. Akira Toriyama je utrpel akutni subduralni hematom, vrsto krvavitve v bližini možganov, so sporočili iz njegovega studia. Umetnik je umrl že 1. marca, so še razkrili. Oboževalci so se na družbenih omrežjih poklonili Toriyami za ustvarjanje likov, ki so postali del njihovega otroštva.