Umrl je zvezdnik filma Pleše z volkovi, Graham Greene

Kanada, 02. 09. 2025 08.52 | Posodobljeno pred dvema minutama

Umrl je igralec Graham Greene, ki je najbolj znan po filmu Pleše z volkovi, je v izjavi sporočil njegov menedžer. Star je bil 73 let. Po poročanju CBC News je zvezdnik umrl naravne smrti. Greene je bil član indijanskega plemena Oneida, ki živi v rezervatu Six Nations v južnem Ontariu v Kanadi.

Umrl je kanadski igralec Graham Greene, ki je bil za vlogo v filmu Pleše z volkovi nominiran za oskarja za najboljšo stransko vlogo. "Z veliko žalostjo sporočamo, da je mirne smrti umrl z več nagradami nagrajeni Graham Greene," je v izjavi za javnost povedal menedžer Gerry Jordan.

Graham Greene
Graham Greene FOTO: Profimedia

Greene je delal kot risar, gradbeni tehnolog, jeklar in bil član rock skupine, preden je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja začel svojo gledališko kariero v Združenem kraljestvu. Leta 2012 je v intervjuju za Playback pohvalil gledališče, da mu je dalo osnovo za dobro igralsko kariero.

"Pomaga ti graditi značaj. Ko se podaš v filmske vode, nimaš tega razkošja. Disciplino, ki ti jo privzgoji gledališče, priporočam vsem igralcem," je svetoval, v istem intervjuju pa je dejal, da je bil ključen trenutek v njegovem življenju, ko je spoznal ženo Hilary Blackmore, kar je vodilo do tega, da je živel najboljše življenje.

Preboj je doživel leta 1990, ko je nastopil v vlogi Kicking Bird v filmu Pleše z volkovi. Leta 1992 je nastopil v trilerju Srce groma, leta 1999 v Zeleni milji, pozneje pa še v filmih Sledi v snegu in Umri pokončno brez oklevanja.

Nagrajen je bil z več priznanji in nagradami, leta 2016 pa je bil sprejet v red Kanade, drugo najvišje civilno odlikovanje v državi.

