Umrl je zvezdnik filmov o Rockyju Burt Young

Umrl je Burt Young, ki je bil najbolj znan po nastopu v šestih filmih o boksarju Rockyju. Igralec je nastopil v vlogi bodočega Rockyjevega svaka, leta 2015 pa se ni odločil za sodelovanje v filmu Creed, ki se je prav tako navezoval na zgodbe o Rockyju. Prav z nastopom v franšizi si je zagotovil nominacijo za oskarja, filmi, ki so dosegli velik uspeh v kinematografih, pa so si skupaj prislužili 10 nominacij in na koncu prejeli tri zlate kipce.