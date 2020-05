Umrl je zvezdnik komedij Fred Willard

Smrt ameriškega igralca Freda Willarda je potrdila njegova služba za odnose z javnostmi, za People pa je spregovorila njegova hči Hope: "Oče je ponoči umrl mirne smrti v svojem izjemnem 87. letu starosti. Vedno se je gnal, nas zabaval in vedno je želel delati, vse do konca, do zadnjega dne. Izjemno smo ga imeli radi."

Fred je bil igralec, ki se je v televizijsko zgodovino zapisal kot 'tisti igralec, ki se pojavi povsod'. Vedno je imel manjše vloge, a teh je bilo skozi dolgoletno kariero toliko, da so si ga gledalci zapomnili in ga vzljubili. Leta 2008 jeNew York Times o njem zapisal:"Postal je kralj pasivnih vlog, postal je tisti, ki se je enkrat pojavil kot menedžer trgovine ali prodajalec pohištva, a je s svojo energijo vseeno ukradel pozornost gledalca z glavnega lika nase."