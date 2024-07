Umrl je zvezdnik serije ALF Benji Gregory

Umrl je Benji Gregory, otroški igralec, ki je zaslovel v televizijski seriji ALF, naj bi umrl zaradi vročinskega udara v avtomobilu, poroča TMZ. 46-letnika so našli mrtvega v njegovem parkiranem avtomobilu pred banko, temperature pa so bile 12. junija, ko je igralec umrl, v Arizorni krepko nad 30 stopinj. Ob njem so v avtomobilu našli tudi njegovega mrtvega psa. Mrliški oglednik je za ABC7 Los Angeles dejal, da o vzroku smrti pokojnega Gregoryja še odloča.