Umrl je zvezdnik serije EastEnders Timothy West

Družina britanskega igralca Timothyja Westa je sporočila, da je umrl zvezdnik serije EastEnders , star 90 let. V skupni izjavi so se zahvalili bolnišničnemu osebju, ki je v zadnjih dneh skrbelo zanj, razkrili pa so tudi, da je igralec umrl v spanju, obdan z družinskimi člani in prijatelji.

"Po dolgem in izjemnem življenju na in izven odra je v spanju umrl naš ljubljeni oče Timothy West. Star je bil 90 let. Na koncu je bil obdan z družino in prijatelji. Za seboj je zapustil ženo Prunello Scales, s katero je bil poročen 61 let, sestro, hčer in dva sinova, sedem vnukov ter štiri pravnuke. Vsi ga bomo neizmerno pogrešali," so v izjavi, ki jo je javnosti posredoval igralčev agent, sporočili njegovi otroci.

"Zahvaljujemo se izjemnemu osebju bolnišnice, ki je skrbelo zanj v zadnjih dneh življenja," so še dodali.

West je bil leta 1976 nominiran za nagrado bafta za vlogo Edwarda VII. v zgodovinski drami, pozneje pa si je prislužil še nekaj nominacij. Leta 2014 se je prvič pojavil v seriji EastEnders, kjer je nastopil v vlogi Stana Carterja. V svoji dolgi karieri je bil znan tudi po gledaliških nastopih.