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Umrl je zvezdnik serije Kriva pota, RJ Mitte

Teksas, 13. 10. 2026 07.40 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
RJ Mitte

Svet filma je pretresla novica, da je umrl RJ Mitte, najbolj znan po vlogi Walterja Whitea mlajšega v seriji Kriva pota. Igralec je bil znan tudi po tem, da se je zavzemal za pravice invalidov. Novico o njegovi smrti je javnosti sporočil zvezdnikov tiskovni predstavnik, od njega pa so se na družbenih omrežjih poslovili tudi soigralci.

Umrl je RJ Mitte, ki je najbolj znan po seriji Kriva pota, v kateri je nastopal vseh pet sezon. "Z globoko žalostjo sporočamo, da je tragično umrl priljubljeni igralec, filantrop in borec za pravice invalidov," je dejal zvezdnikov tiskovni predstavnik. "Ker je živel s cerebralno paralizo, je izhajal iz lastnih izkušenj in to vnesel tudi v svojo igro, zgradil pa je tudi platformo, s katero je ozaveščal o invalidnostih in se boril za njihove pravice," je dodal tiskovni predstavnik.

Umrl je 34-letni igralec RJ Mitte.
Umrl je 34-letni igralec RJ Mitte.
FOTO: Profimedia

Kot poroča People, se je brownsvillska policija odzvala na klic na pomoč, ko so prispeli na kraj dogodka, pa so tam odkrili igralčevo truplo. "Dogajanje še vedno preiskujemo, natančen vzrok smrti pa še ni znan," so dejali v izjavi, zvezdnik pa naj bi si sodil sam, še poročajo ameriški mediji.

Na 34-letnikovo smrt so se že odzvali številni zvezdniki, med njimi tudi soigralci iz serije Kriva pota. Bryan Cranston, ki je nastopal v glavni vlogi in je upodobil Walterja Whitea, očeta lika, ki ga je zaigral Mitte, je na družbenem omrežju zapisal: "V tem trenutku čutim velik obup. Umrl je RJ Mitte, moj sin iz serije Kriva pota. Spoznal sem ga, ko je bil star komaj 14 let in so ga izbrali za vlogo Walterja Whitea mlajšega, vlogo, ki jo je upodobil s toliko veselja in entuziazma."

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"Že od rojstva je imel cerebralno paralizo, a kljub izzivom, s katerimi se je zaradi tega srečeval, ni nikoli dovolil, da bi bila bolezen izgovor, da česa ne zmore. Tudi z zahtevnim urnikom snemanj se je odločno spoprijel in vedno poslušal nasvete, ki sva mu jih z njegovo televizijsko mamo, Anno Gunn, dajala. Ker pa je bil najstnik, se je včasih lekcij učil tudi na težji način. Kljub temu da je bil zvezdnik televizijske serije, je bil še vedno otrok, a počasi smo ga spremljali, kako odrašča v odličnega igralca," je nadaljeval Cranston.

Igralska zasedba serije Kriva pota, katere del je bil tudi RJ Mitte.
Igralska zasedba serije Kriva pota, katere del je bil tudi RJ Mitte.
FOTO: Profimedia

Od njega se je poslovil tudi Aaron Paul, ki je v seriji zaigral Jesseja Pinkmana. V njegovi izjavi, ki jo je povzel Hollywood Reporter, je zapisal: "Doživel sem izgubo. Moje srce je zaradi te novice zlomljeno. RJ, rad te imam, prijatelj. Pogrešali te bomo. Vsi, ki to berete, pa vedite, da ste ljubljeni in niste sami. Ne pozabite tega."

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