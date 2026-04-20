Umrl je zvezdnik serije Melrose Place Patrick Muldoon

Patrick Muldoon je bil rojen v Kaliforniji, zaslovel pa je v 90. letih prejšnjega stoletja. Igralsko kariero je začel v študentskih letih. Kmalu po diplomi leta 1991 je dobil vlogo v seriji Saved By the Bell , zares pa je zaslovel kot Austin Reed v seriji Dnevi našega življenja , v kateri je nastopal med letoma 1992 in 1995, nato pa se vrnil še med letoma 2011 in 2012.

V tretji sezoni serije Melrose Place se je igralski zasedbi pridružil kot Richard Hart in v njej igral dve sezoni, nato pa se je posvetil igranju v televizijskih filmih. Uveljavil se je tudi v filmu Vesoljski bojevniki, ki ga je režiral Paul Verhoeven. Njegov zadnji film je bil kriminalka z naslovom Dirty Hands, ki naj bi bila premierno predstavljena letos. Muldoon je deloval tudi kot izvršni producent in glavni pevec skupine The Sleeping Masses.

Prijatelji, ki so se od njega poslovili na družbenih omrežjih, so ga opisali kot neskončno radodarnega in karizmatičnega človeka, ki je imel rad živali in ljudi.