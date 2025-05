Umrl je zvezdnik serije Na zdravje George Wendt

Družina igralca Georgea Wendta je v izjavi, ki jo je v njihovem imenu dal tiskovni predstavnik, sporočila, da je zvezdnik serije Na zdravje umrl mirno med spancem v domači hiši. 76-letnik je bil najbolj znan po vlogi Norma in je nastopil v vseh 275 epizodah komične serije, ki je bila na sporedu med leti 1982–1993.

"George je bil predan družinski človek, dober prijatelj in zaupnik vsem tistim, ki so imeli srečo, da so ga poznali. Vedno ga bomo pogrešali," je za BBC povedal njegov tiskovni predstavnik.

Poleg serije Na zdravje je bil Wendt znan tudi po filmih Dreamscape, Večno mlad in Gung Ho. Pojavil se je tudi v vlogi očeta Macaulayja Culkina v videospotu pesmi Black or White Michaela Jacksona, ki je izšel leta 1991.

Od leta 1978 je bil poročen z igralko Bernadette Birkett, s katero imata tri otroke. Bil je tudi stric igralca Jasona Sudeikisa, ki v zadnjih letih blesti v seriji Ted Lasso.

V izjavi za People je Wendtov nekdanji soigralec Ted Danson dejal, da ga je novica o Georgevi smrti zelo prizadela: "Vso mojo ljubezen pošiljam Bernadette in njunim otrokom. Potreboval bom nekaj časa, da se navadim na to. Rad te imam, Georgie."