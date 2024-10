Umrl je zvezdnik serije Tarzan Ron Ely

Umrl je igralec Ron Ely , ki je bil najbolj znan po vlogi Tarzana v istoimenski seriji, ki je bila na sporedu ameriške televizijske mreže NBC med leti 1966 in 1968. Star je bil 86 let. "Svet je izgubil enega najboljših ljudi, kar jih je imel, jaz pa sem izgubila očeta," je na družbenem omrežju zapisala njegova hči Kirsten Casale Ely .

Ely si je med snemanjem serije, v kateri je sam nastopil v vseh kaskaderskih podvigih, zlomil več kosti, ko je moral po napadu živali pred njimi pobegniti. Leta 2001 se je upokojil od igralstva, a se je za vlogo amiškega starešine, ki ga je upodobil v filmu Expecting Amish, leta 2014 vrnil na male ekrane.

V 80. letih je zaigral v komediji The Love Boat, ki se dogaja na križarki, ob Lyndi Carter pa je zaigral v filmu Wonder Woman.

Rojen je bil v Teksasu leta 1938, po srednji šoli pa se je poročil s takratnim letom, s katerim sta se dve leti pozneje ločila. V 80. letih je vodil izbor za miss Amerike, kjer je tudi spoznal ženo Valerie, s katero je imel tri otroke.

Umrl je 29. septembra na svojem domu v Santa Barbari, a je družina novico o njegovi smrti javnosti sporočila šele skoraj mesec dni pozneje. "Moj oče je bil človek, ki so ga drugi imeli za junaka. Bil je igralec, pisatelj, trener, mentor, družinski človek in vodja. Poznala sem ga kot svojega očeta in kako velika čast je to bila! Zame je bil on tisti, ki je na nebo obesil luno!" je na družbenem omrežju še zapisala Kirsten.