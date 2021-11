Umrl komik in scenarist Peter Aykroyd

Scenarist, ki je soustvarjal peto sezono komičnega šova, je umrl v 67. letu. Novico o njegovi smrti so javnosti sporočili ustvarjalci oddaje, ki so v zadnji epizodi, ki jo je vodil igralec Simu Liu , med predvajanjem na zaslonu izpisali ''Peter Aykroyd 1955 – 2021''. Nekdanjemu članu zasedbe so se poklonili tudi z objavo na Twitterju. Oboževalcem so v njegov spomin na ogled ponudili krajši film, pri katerem je pokojni komik sodeloval.

Svojo igralsko pot je, tako kot starejši brat Dan, pričel v Torontu, v skupini komikov, ki so se združili in delovali pod okriljem komičnega teatra Second City. Za delo pri oddaji Saturday Night Live si je po samo eni sezoni kot scenarist in član ekipe prislužil nominacijo za nagrado emmy, in sicer za izjemno pisanje varietejskih oziroma glasbenih vsebin. Z bratom sta sodelovala tudi pri drugih projektih, kot sta filma Jajčeglavci in Dragnet. Skupaj sta spisala scenarij za horor, komedijo iz leta 1991 z naslovom Sami problemi, v kateri so zaigrali Chevy Chase, John Candy in Demi Moore. Vzrok smrti igralca za zdaj še ni znan.