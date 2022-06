Umrl francoski filmski in gledališki igralec Jean-Louis Trintignant

Jean-Louis Trintignant je umrl v petek na svojem domu na jugu Francije, star 91 let. Debitiral je leta 1956 z režiserjem Rogerjem Vadimom v filmu In bog je ustvaril žensko, v katerem je glavno vlogo odigrala Brigitte Bardot. Tudi naslednjega je posnel z Vadimom, potem ko se je v vmesnem času boril za Francijo kot nabornik v alžirski vojni. To je bila drama Nevarna razmerja iz leta 1959.