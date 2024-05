Umrl legendarni producent in režiser Roger Corman

V starosti 98 let je umrl legendarni režiser in producent Roger Corman, znan po produkciji nizkocenovnih filmov. Corman je dal prvo priložnost mnogim holywoodskim legendam, od Jacka Nicholsona in Roberta de Nira do Martina Scorseseja in Francisa Forda Coppole. Leta 2009 je dobil častnega oskarja.

OGLAS

Roger Corman je umrl na svojem domu v kalifornijski Santa Monici. Njegova družina je v sporočilu zapisala, da so bili njegovi filmi revolucionarni in ikonoklastični. "Ko so ga vprašali, kako bi želel, da se ga spominjajo, je odgovoril: Kot filmarja, to je vse," so še dodali.

Roger Corman FOTO: Profimedia icon-expand

Specializiral se je za nizkoproračunske produkcije, ki so pogosto postale kultne klasike. Med takšnimi sta grozljivki House Of Usher in Mala prodajalna grozot (Little Shop of Horrors), obe iz leta 1960. Malo prodajalno grozot je posnel v zgolj dveh dneh. Corman, znan tudi po filmih Vran in Maska rdeče smrti, je pečat pustil tudi v Sloveniji. Igralko Špelo Rozin je denimo izbral za vojni triler Skrita invazija iz leta 1964, ki so ga snemali v Dubrovniku. Obiskal je tudi Grossmannov festival fantastičnega filma v Ljutomeru, kjer so mu leta 2008 posvetili retrospektivo, v mestu pa ima tudi zvezdo na pločniku slavnih.