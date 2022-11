Umrl Leslie Phillips, Klobuk Izbiruh iz Harryja Potterja

Oboževalci filma in televizije žalujejo za angleškim igralcem Lesliejem Phillipsom, ki je med drugim svoj glas posodil tudi Klobuku Izbiruhu v filmski franšizi Harry Potter. Podporniki in prijatelji 98-letnika, ki je umrl po daljši bolezni, se bodo Phillipsa spominjali kot prijaznega človeka in izjemnega igralca. "Bil je državni zaklad," se je pokojnega soproga za angleški tabloid spominjala njegova žena Zara.

V 99. letu starosti je umrl angleški igralec Leslie Phillips. Igralec z bogato kariero se je po besedah predstavnika po daljši bolezni poslovil v spanju. "Izgubila sem čudovitega moža in javnost je izgubila resnično odličnega šovmena. Bil je državni zaklad, ljudje so ga oboževali," je ob žalostni vesti za angleški tabloid The Sun povedala pokojnikova soproga Zara. icon-expand Leslie Phillips FOTO: Profimedia Igralec, za katerega je BBC zapisal, da je bil Casanova komedije, je v svoji bogati karieri sodeloval pri več kot 200 filmskih, televizijskih in radijskih projektih, njegova kariera pa se je raztezala čez kar osem desetletij. Predvsem mlajše generacije se bodo igralca spominjale po vlogi v filmski franšizi Harry Potter, kjer je Anglež svoj glas posodil Klobuku Izbiruhu – liku, ki je mlade čarovnike in čarovnice razvrstil v enega izmed štirih domov v šoli Hogwarts. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kljub nekoliko resnejši vlogi v uspešni franšizi o mladem čarovniku je Leslie veljal predvsem za komičnega igralca. Tudi zato je v poznih letih svoje kariere stremel k temu, da bi se v svetu filma in televizije dokazal tudi kot resen igralec, in to mu je tudi uspelo. Za svoje delo je prejel številne nagrade in odlikovanja. Med drugim je bil leta 2007 nominiran za nagrado Bafta, leto pred tem pa je osvojil nagrado britanskega neodvisnega filma za svojo vlogo v filmu Venus.