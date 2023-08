Umrl Marc Gilpin, igralec iz Žrela 2

Gilpin je kot mladostnik premagal stotine drugih fantov, ki so se potegovali za vlogo v nadaljevanju Spielbergove filmske uspešnice Žrelo. Ko je film, ki je nastal pod režisersko taktirko Jeannota Szwarca, leta 1978 prišel v kinematografe, je bil star 11 let. Leto kasneje je gostoval v NBC-jevi dramski seriji CHiPs in s svojo mlajšo sestro April nastopal v oddaji Fantasy Island. Leta 1981 je igral v filmih The Legend of the Long Ranger in Earthbound.

Leta 1985 je Marc dobil vlogo v filmu Surviving, kjer je zaigral ob boku igralskih veteranov, kot so Ellen Burstyn, Marsho Mason, Len Cariou in Paul Sorvino, ter nadobudne zvezde Riverja Phoenixa. Po še nekaj filmskih in televizijskih projektih se je v 90. odločil, da menja kariero. Kot inženir programske opreme je delal za različna podjetja in pridobil več patentov za programsko opremo, piše The Hollywood Reporter.