Umrl Michael Apted, režiser Bondovega filma Vse in še svet

V pionirski dokumentarni seriji Up je Michael Apted spremljal življenja 14 Britancev iz različnih okolij od leta 1964 oziroma od njihovega sedmega leta starosti. Nova epizoda je sledila vsakih sedem let, serija pa se je končala leta 2019, ko so protagonisti dopolnili 63 let.

Režiral je tudi film o Jamesu Bondu Vse in še svet, v katerem je v vlogi agenta 007 zaigralPierce Brosnan.