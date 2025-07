Umrl Michael Madsen, zvezdnik filmov Ubila bom Billa in Stekli psi

Iz Hollywooda prihaja žalostna vest o smrti igralca Michaela Madsena , ki je po besedah njegovega menedžerja Rona Smitha v 68. letu starosti umrl za posledicami zastoja srca. Zvezdnika številnih filmov, tudi uspešnic Ubila bom Billa in Stekli psi , so v jutranjih urah našli neodzivnega v njegovem domu v Malibuju in ga kasneje razglasili za mrtvega.

Madsenova kariera se je raztezala vse v zgodnja osemdeseta leta preteklega stoletja, zvezdnik pa se je lahko pohvalil z bogatim življenjepisom, in sicer z več kot 300 igralskimi podvigi. Z opevanim režiserjem Quentinom Tarantinom ni sodeloval le pri filmu Ubila bom Billa in njegovem nadaljevanju, temveč tudi v filmu Osovraženih osem.

"V zadnjih dveh letih je Michael Madsen opravil neverjetno delo z neodvisnimi filmi, vključno s prihajajočimi celovečerci Resurrection Road, Concessions in Cookbook for Southern Housewives. Resnično se je veselil naslednjega poglavja v svojem življenju," sta v izjavi povedala njegova menedžerja Smith in Susan Ferris ter publicistka Liz Rodriguez. Dodali so, da je bil "eden najbolj ikoničnih hollywoodskih igralcev, ki ga bodo mnogi pogrešali".