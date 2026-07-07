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Umrl nekdanji prvi mož več filmskih festivalov Moritz de Hadeln

Berlin, 07. 07. 2026 17.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Moritz de Hadeln

Umrl je nekdanji direktor mednarodnega filmskega festivala Berlinale Moritz de Hadeln, ki je v preteklosti bil tudi na čelu filmskega festivala v Benetkah in Locarnu. Britansko-švicarski filmski ustvarjalec je bil star 85 let.

Kot je potrdil njegov biograf Christian Jungen in vodja filmskega festivala v Zürichu, je Moritz de Hadeln umrl pred dnevi v švicarskem Nyonu. Kot je še sporočil, je bil v stiku z de Hadelnom vse do zadnjega.

Moritz de Hadeln
Moritz de Hadeln
FOTO: Profimedia

De Hadeln je Berlinale vodil med letoma 1979 in 2001. V Berlinu so novico o njegovi smrti na enem od družbenih omrežij pospremili z besedami, da je bil de Hadeln ena najvplivnejših osebnosti mednarodne filmske kulture ter strasten zagovornik kinematografije.

V obdobju globokih političnih sprememb je de Hadeln spodbujal čezmejni dialog, okrepil mednarodni ugled festivala in odigral ključno vlogo pri vzpostavitvi evropskega filmskega trga, so še zapisali pri Berlinalu.

De Hadeln, rojen leta 1940 v angleškem Exeterju, ki je imel švicarski potni list, je sprva vodil filmski festival v švicarskem Locarnu. Od tam se je preselil v Berlin, ki je bil takrat še razdeljeno mesto. Pod njegovim vodstvom se je Berlinale kasneje preselil iz filmske palače Zoo na Potsdamer Platz. Njegovo pogodbo na položaju Berlinala so na koncu predčasno prekinili.

Njegov naslednik Dieter Kosslick je na položaju direktorja Berlinala prav tako ostal približno dve desetletji. Po odhodu iz Berlina je de Hadeln za dve leti prevzel vodenje festivala v Benetkah.

Leta 2018 je izšla Jungenova knjiga z naslovom Moritz de Hadeln - Mister Filmfestival.

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