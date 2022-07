Umrl nemški režiser Dieter Wedel

Dieter Wedel je v 90. letih minulega stoletja sodil med najuspešnejše nemške filmske ustvarjalce. Lani se je soočil z očitki posilstva. Prav danes bi moralo sodišče v Münchnu sporočiti, ali se bo začel kazenski postopek, a je prišlo na dan, da je Wedel po dolgi, hudi bolezni umrl 13. julija v starosti 82 let. Sodni postopek so ustavili.

Wedel je s svojimi serijami in filmi navdušil na milijone ljudi v Nemčiji. Režiser je vedno znova pokazal – bodisi v mini seriji Der Grossen Bellheim iz leta 1992 bodisi v serijah Der Schattenmann iz leta 1996 in Der König von St. Pauli iz leta 1997 – naklonjenost do obilnih moških likov, ki so kadili cigare in razmetavali denar, na spletni strani poroča nemški Deutsche Welle.

Marca lani se je Wedel znašel pod plazom očitkov zaradi posilstva, ki naj bi ga zagrešil leta 1996. Nemška igralka Jany Tempel je navedla, da jo je Wedel posilil v luksuznem münchenskem hotelu. Režiser je to zanikal. Njegovi odvetniki so se pritožili zaradi predsodkov in niso želeli, da bi prišlo do uradne obtožbe. Postopek se je zavlekel dobrih 14 mesecev, zaradi česar je Jany Tempel tudi gladovno stavkala.