Umrl Normand Lloyd, igralec, ki je sodeloval s Chaplinom in Hitchcockom

Umrl je ameriški igralec, producent in režiser Norman Lloyd, katerega dolgoletna kariera je vključevala sodelovanje z legendami, kot so Orson Wells, Alfred Hitchcock in Charlie Chaplin. Umrl je v 107. letu starosti. Kot poročajo ameriški mediji, je umrl v svojem domu v Los Angelesu 11. maja. Žalostno novico je potrdila njegova menedžerka Marion Roseberg. Variety piše, da je njegovo smrt potrdil tudi njegov prijatelj, producent Dean Hargrove.

Lloydova kariera je trajala zavidljivih osem desetletij.

Znan je predvsem po vlogi v medicinski dramski seriji St. Elsewhere, v katerem je upodobil prijaznegaDaniela Auschlanderja. Po tem je igral zdravnika Isaaca Mentorna v znanstveno-fantastični seriji Seven Days, ki so jo snemali med letoma 1998 in 2001.

Filmoljubi se ga spomnijo tudi kot zlobneža v filmu Saboter iz leta 1942, ki ga je režiral Hitchcock.

Legendo Charlieja Chaplina pa je spoznal na teniškem igrišču, 12 let po tem pa je zaigral v njegovem filmu Odrske luči.