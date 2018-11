Umrl Stan Lee, oče številnih stripovskih junakov

Kot je sporočila njegova hčerka J.C., se je pri 95 letih poslovil Stan Lee, oče številnih stripovskih junakov, po katerih so posneli vrsto uspešnih filmov. Ponj je na dom v Hollywood Hillsu v zgodnjih urah ponedeljka prišlo reševalno vozilo, ki ga je odpeljalo v bolnišnico Cedars-Sinai, kjer je tudi umrl. V zadnjem letu je bolehal za več boleznimi, med drugim za pljučnico, imel pa je tudi težave z vidom.

Z Jackom Kirbyjem sta leta 1961 ustanovila Marvel Comics, ko sta izdala strip The Fantastic Four (Fantastični štirje), nato je ustvaril stripe Človek pajek (Spider-Man), Neverjetni Hulk, Črni panter, Možje X, Iron Manin Maščevalci (The Avengers).

Čeprav je imel z Marvelom precej viharno razmerje, odkar se je povsem preusmeril v Hollywood in filmsko produkcijo, se je pojavil v "cameo" vlogi v prav vsakem njihovem filmu. Leta 2002 jih je sicer tožil za delež pri dobičku, ki naj bi mu pripadal pri prvem filmu o Spider-Manu, tri leta kasneje so se pogodili za deset milijonov zelencev.



Naslednji film o Spider-Manu z naslovomInto The Spider-Verse kmalu prihaja v kinodvorane. Njegova ženaJoan, s katero je bil skupaj 69 let, je umrla lani, sicer pa je njegova hčerka J.C. dejala, da je oče "imel rad vse oboževalce in da je bil najboljši in najbolj spodoben mož".