Umrl je Pippo Baudo, legenda italijanske televizije

V 90. letu se je poslovil Pippo Baudo , ikona in obraz italijanske javne radiotelevizije. Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo je v soboto zvečer umrl v bolnišnici v Rimu.

Rodil se je leta 1936 v bližini Catanie na Siciliji. Diplomiral je iz prava, a pravniškega poklica ni nikoli opravljal. Italijanski javnosti se je predstavil z oddajo Settevoci (na sporedu med 1966 in 1970), zaslovel pa je z oddajami v 80. letih prejšnjega stoletja, kot so bile Fantastico, Domenica In ter Serata d'onore, je poročal RAI.

Velja tudi za pomemben obraz priljubljenega italijanskega glasbenega festivala Sanremo, ki ga je prvič vodil leta 1968, do leta 2008 pa se je kot njegov voditelj predstavil še 12-krat. Leta 2021 so ga odlikovali z najvišjim državnim priznanjem, vitezom velikega križa.

Italijanski predsednik Sergio Mattarella je ob njegovi smrti izrazil sožalje, ob tem pa spomnil na Baudovo strokovnost, kulturo, milino ter sposobnost razumevanja okusov in pričakovanj gledalcev in gledalk.