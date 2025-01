Umrl režiser David Lynch

"Z globokim obžalovanjem mi, njegova družina, sporočamo, da je umrl človek in umetnik David Lynch. Hvaležni bi bili za nekaj zasebnosti. Zdaj, ko ga ni več med nami, je na svetu velika luknja. A kot bi dejal sam; bodi pozoren na krof, ne na luknjo," je na družbenem omrežju Facebook sporočila njegova družina.

Serija Twin Peaks in filma Modri žamet in Mulholland Drive so po pisanju Vanity Fair združili elemente grozljivke, filma noir, kriminalke in klasičnega evropskega nadrealizma. "Lynch je stkal zgodbe, podobne tistim njegovega španskega predhodnika Luisa Bunuela, ki so sledile lastni nepredirni logiki," so zapisali.

Lynch, prvotno slikar, je na filmsko sceno prodrl s prvencem Eraserhead, grozljivko z elementi črnega humorja. Njegov odkrit in brezkompromisen slog je hitro pritegnil pozornost hollywoodske in mednarodne filmske smetane. Produkcijska hiša Mela Brooksa ga je najela, da napiše in režira zgodovinsko dramo Človek slon, zgodbo o življenju hudo deformiranega človeka, ki je živel v Londonu. Film je prejel osem nominacij za oskarja, vključno z Lynchevo prvo za najboljšo režijo.

Manj uspeha je dosegel s svojo adaptacijo znanstvenofantastičnega romana Franka Herberta Dune, vendar si je opomogel s filmoma Modri žamet in Mulholland Drive, ki sta definirala njegov slog. Leta 1990 je revolucioniral ameriško televizijo s serijo Twin Peaks.

Lynch je bil poročen štirikrat. Za seboj je pustil dve hčerki in dva sinova.