Umrl režiser filmov Podmornica, Vihar vseh viharjev in Neskončna zgodba

Aktiven je bil praktično vse do smrti in je zavračal upokojitev. Še lani se je ob 80. rojstnem dnevu v pogovoru za dpa šalil, da bi delal do 100. leta, če bi le lahko. Kot je dejal, se tudi ni hotel preveč ukvarjati z "zgodovino", ampak je vedno gledal le naprej. "Zelo redko sem gledal filme, ki sem jih naredil. Das Boot je bil sicer velika prelomnica v mojem življenju in za mojo kariero," je povedal tedaj.

Leta 1987 se je z ženo Mario preselil v Los Angeles v ZDA, kjer je njegova kariera dobila dodaten zagon. Podpisal se je tudi pod fantazijo Neskončna zgodba (The Neverending Story), nato pa so v 90. letih prejšnjega stoletja sledili hiti Na ognjeni črti (In the Line of Fire) s Clintom Estwoodom, Izbruh (Outbreak) z Dustinom Hoffmanom, Ugrabitev (Air Force One) s Harrisonom Fordom, Vihar vseh viharjev (The Perfect Storm) z Georgeom Clooneyjem in Troja (Troy) z Bradom Pittom.