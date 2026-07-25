Umrl režiser, ki je med zvezde izstrelil Jima Carreyja in Cameron Diaz

"Bil je tako čudovit, pomenil mi je vse," je v izjavi dejala Ania Zeyne , ki vzroka za soprogovo smrt ni razkrila. Po poročanju portala TMZ so Chucka Russella neodzivnega našli v njegovem domu v San Diegu. Kljub hitremu odzivu reševalci 74-letnika niso mogli oživiti.

Russell je za seboj pustil veliko zapuščino, med katero je najverjetneje najbolj odmevna prav komedija Maska, ki je bila leta 1995 nominirana tudi za oskarja za najboljše vizualne učinke. Režiser je v intervjuju iz leta 2002 razkril, da je imel s studiem "precejšnjo bitko" glede izbire takrat še neznane Cameron Diaz za glavno žensko vlogo. "Kemija med njo in Jimom je bila na avdiciji tako močna, da sem se preprosto moral boriti zanjo v tej vlogi."

Russell je skozi leta s svojega režiserskega stola vodil tudi druge pomembne zvezde, vključno z Arnoldom Schwarzeneggerjem v filmu Eraser iz leta 1996, Kim Basinger v filmu Izbranka teme iz leta 2000 pa tudi Johnom Travolto v filmih I Am Wrath iz leta 2016 in Paradise City iz leta 2022.