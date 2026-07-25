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Umrl režiser, ki je med zvezde izstrelil Jima Carreyja in Cameron Diaz

Los Angeles, 25. 07. 2026 12.17 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Chuck Russell

V 75. letu starosti je umrl režiser in scenarist Chuck Russell, ki se je med drugim podpisal pod filme Maska z Jimom Carreyjem in Cameron Diaz, Kralj škorpijonov z Dwaynom Johnsonom in Nočna mora v Ulici brestov 3 z Robertom Englundom. Novico o smrti filmskega ustvarjalca je za The Hollywood Reporter potrdila njegova žena.

"Bil je tako čudovit, pomenil mi je vse," je v izjavi dejala Ania Zeyne, ki vzroka za soprogovo smrt ni razkrila. Po poročanju portala TMZ so Chucka Russella neodzivnega našli v njegovem domu v San Diegu. Kljub hitremu odzivu reševalci 74-letnika niso mogli oživiti.

Maska z Jimom Carreyjem in Cameron Diaz
Maska z Jimom Carreyjem in Cameron Diaz
FOTO: Profimedia

Russell je za seboj pustil veliko zapuščino, med katero je najverjetneje najbolj odmevna prav komedija Maska, ki je bila leta 1995 nominirana tudi za oskarja za najboljše vizualne učinke. Režiser je v intervjuju iz leta 2002 razkril, da je imel s studiem "precejšnjo bitko" glede izbire takrat še neznane Cameron Diaz za glavno žensko vlogo. "Kemija med njo in Jimom je bila na avdiciji tako močna, da sem se preprosto moral boriti zanjo v tej vlogi."

Russell je skozi leta s svojega režiserskega stola vodil tudi druge pomembne zvezde, vključno z Arnoldom Schwarzeneggerjem v filmu Eraser iz leta 1996, Kim Basinger v filmu Izbranka teme iz leta 2000 pa tudi Johnom Travolto v filmih I Am Wrath iz leta 2016 in Paradise City iz leta 2022.

Chuck Russell na setu filma Izbranka teme.
Chuck Russell na setu filma Izbranka teme.
FOTO: Profimedia

Jim Carrey je v izjavi za People dejal, da mu je bilo sodelovanje s pokojnim režiserjem v veliko čast ter da film Maska šteje za "enega od draguljev svoje kariere". V izjavi se je spominjal snemanja in dejal: "Na snemanju je ustvaril živahno in otroško vzdušje. Celotna ekipa je bila ganjena in navdihnjena nad njegovo igrivostjo. Vsak od nas je bil dolga leta blagoslovljen s tem živahnim in brezčasnim trenutkom."

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