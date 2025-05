Umrl režiser serije Hiša iz kart James Foley

Zadnja kinematografska filma Jamesa Foleyja sta bila nadaljevanji erotičnega filma Petdeset odtenkov sive - Petdeset odtenkov teme iz leta 2017 in Petdeset odtenkov svobode iz leta 2018 z Jamiejem Dornanom in Dakoto Johnson v glavnih vlogah. Od leta 2013 je posnel 12 epizod televizijske serije Hiša iz kart s Kevinom Spaceyjem v glavni vlogi.

Ena njegovih prvih uspešnic je bil psihološki triler At Close Range, ki ga je predstavil na Berlinalu leta 1986. V njem sta v glavnih vlogah očeta in sina zaigrala Christopher Walken in Sean Penn. Režiral je tudi več glasbenih videospotov za pop zvezdnico Madonno, pevko pa je pred kamero pripeljal tudi v komediji Who's That Girl iz leta 1987.

Z zvezdniki, kot so Jack Lemmon, Al Pacino, Ed Harris in Alan Arkin, je posnel dramo Glengarry Glen Ross, v filmu Strah iz leta 1996 sta v glavnih vlogah zaigrala Mark Wahlberg in Reese Witherspoon. Sledil je film Celica smrti s Chrisom O'Donnellom in Geneom Hackmanom, posnet po romanu Johna Grishama, iz leta 2007 pa je njegov film Popolni tujec z Bruceom Willisom in Halle Berry v glavnih vlogah.