Umrl Richard Belzer, zvezdnik serije Zakon in red: Enota za posebne primere

Svet filma in televizije se je poslovil od Richarda Belzerja , igralca in komika, ki ga je širše občinstvo spoznalo v popularni policijski seriji Zakon in red: Enota za posebne primere . Belzer je umrl v 79. letu starosti, njegovo smrt pa je za tuje medije potrdil njegov menedžer Eric Gardner . Gardner je razkril, da je igralec umrl v svojem francoskem domovanju, pisatelj Bill Scheft , pokojnikov dober prijatelj, pa je za The Hollywood Reporter dejal, da se je Belzer dlje časa boril z zdravstvenimi težavami.

Richard Belzer je zaigral v kar nekaj policijskih serijah. Poleg serije Zakon in red: Enota za posebne primere je v svoj življenjepis dodal še sodelovanje pri seriji in filmu Homicide: Life on the Street ter seriji Zakon in red. V seriji Zakon in red: Enota za posebne primere je kot detektiv John Munch nastopil v kar 326 epizodah.

"Nikoli ne bi bil detektiv, a če bi že bil, bi želel biti kot on," se je nekoč pošalil igralec, znan tudi po svojem humorju. "Lik mi je zelo podoben, z njim si delim paranojo, nenaklonjenost eliti in naklonjenost teorijam zarote, zato ga je zelo zabavno igrati. Pravzaprav sanjsko." V svoji karieri je Belzer upodobil like detektivov v kar 11 televizijskih serijah, njegov lik Muncha pa je bil spremenjen celo v lutko v enem izmed skečev Sezamove ulice.

Od igralca so se na spletu že poslovili producent serije Zakon in red: Enota za posebne primere, Dick Wolf, ter stanovska kolega Chris Meloni in Mariska Hargitay. "Zbogom, dobri prijatelj. Pogrešala te bom, tvojo unikatno energijo in pogled na svet. Počaščena sem, da sem te poznala, oboževala in delala s tabo toliko let," je zapisala Hargitayjeva.