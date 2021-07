Umrl Richard Donner, režiser Smrtonosnega orožja

Donner je kot režiser sodeloval pri Supermanu s Christopherjem Reevom, leta 1987 se je podpisal pod Smrtonosno orožje, v katerem sta se pojavila Danny Glover in Mel Gibson, leta 1997 pa je sedel na režiserski stolček filma Teorija zarote, v katerem je ob Gibsonu zaigrala tudi Julia Roberts.

Gibson je po sodelovanju v filmu Smrtonosno orožje o Donnerju dejal: "V tem človeku je toliko ponižnosti, sam sebe pogosto imenuje prometni policist, vendar je prekleto genialen."

Njegova pot se je začela na televiziji, ko si je pot na velika platna tlakoval s sodelovanjem pri TV-klasikah, kot so Route 66, The Twilight Zone, The Man From U.N.C.L.E., Gilligan’s Island ter Perry Mason, kot njegov filmski režiserski debi pa šteje malo znan projekt iz leta 1968, komedija Sammyja Davisa mlajšega z naslovom Salt & Pepper. Prvi film, ki je občinstvo nagovoril v kinematografih, je bil celovečerec iz leta 1976 z naslovom The Omen, v katerem sta zaigrala Gregory Peck in Lee Remick.

Ko se mu je leta 2017 poklonila Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti, je ponižno dejal: "Ta industrija je moj prijatelj. Ljubim jo. Nikoli si nisem mislil, da bom tole kdaj rekel, ampak rad bi se zahvalil Akademiji."