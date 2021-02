Umrl Ronald Pickup, igralec filma Eksotični hotel Marigold

Prepoznaven je postal leta 1964 z vlogo zdravnika v oddaji Doctor Who v epizodi The Tyrant of France. Leta 1967 je odigral Dona Johna v filmu Mnogo hrupa za nič (Much Ado About Nothing), ki je bil prirejen po Shakespearu. Igral je tudi vMisijonu (The Mission)in Prince of Persia: The Sands of Time. Pickup je leta 2012 v intervjuju za tuje medije dejal, da mu je bila najljubša vloga v Crystal Spirit: Orwell on Jura, kjer je odigral Orwella.