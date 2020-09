Umrl srbski režiser in scenarist Goran Paskaljević

Goran Paskaljević je diplomiral iz filmske režije na Praški akademiji. Režiral je številne dokumentarne filme in televizijske drame za TV Beograd. Prvi celovečerni film Čuvaj plaže v zimskem času je posnel leta 1976. Kot ustvarjalec je sodeloval pri več kot tridesetih dokumentarnih in trinajstih igranih filmih. Med njegovimi najbolj znanimi celovečerci so Pes, ki je ljubil vlake,Posebna vzgoja, Zemaljski dani teku, Suton, Sod smodnika in Tango Argentino.