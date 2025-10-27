Umrl švedski igralec Björn Andresen iz Viscontijevega filma Smrt v Benetkah

Umrl je švedski igralec in glasbenik Björn Andresen, ki je kot najstnik zaslovel z vlogo Tadzia v filmu Smrt v Benetkah iz leta 1971. Star je bil 70 let, poroča na spletni strani švedski dnevnik Dagens Nyheter. Vzrok igralčeve smrti še ni znan.

V dokumentarnem filmu Najlepši deček na svetu iz leta 2021 sta Kristina Lindström in Kristian Petrie raziskovala travmo, ki jo je Andresen utrpel med in po snemanju filma Smrt v Benetkah. Prav soustvarjalca filma sta v nedeljo švedskim medijem sporočila, da je igralec umrl dan prej.

Björn Andresen v filmu Smrt v Benetkah.

Björn Andresen je bil star 16 let, ko je v filmu Smrt v Benetkah upodobil 14-letnika, s katerim je obseden starejši in bolni skladatelj, ki ga je zaigral Dirk Bogarde. Petrie je v odzivu na igralčevo smrt za Dagens Nyheter povedal, da se ga spominja kot pogumnega človeka z neverjetno karizmo in pojavo pred kamero. Andresen, rojen leta 1955 v Stockholmu, je imel travmatično otroštvo. Potem ko je njegov oče umrl v nesreči, njegova mama pa je storila samomor, ko je bil star deset let, ga je vzgajala babica. Zaradi njegovega videza in želje, da bi v družini imeli slavno osebo, je vnuka usmerila v manekenstvo in igranje, kar je pripeljalo do tega, da ga je znani italijanski režiser Luchino Visconti na avdiciji izbral za vlogo, ki ga je čez noč izstrelila med zvezde. Zanj osebno je ta preobrat pomenil nočno moro, zlasti potem, ko je Visconti Andresena na novinarski konferenci v Cannesu označil za najlepšega dečka na svetu.

Björn Andresen in Luchino Visconti v Cannesu.

"Kar zadeva življenje in kariero, je to zelo slabo vplivalo na številne stvari," je Andresen povedal za ameriško revijo Variety, ko je v kinematografe prišel dokumentarni film. Dokumentarec med drugim prikaže Andresenovo avdicijo za Viscontija, ko so ga prosili, da si sleče majico, zaradi česar mu je bilo neprijetno. "Na to nisem bil pripravljen. Spomnim se, da me je postavil z eno nogo ob steno, nikoli ne bi stal tako. Ko si to zdaj ogledam, vidim, kako me je ta baraba seksualizirala," je še povedal igralec. Po filmu Smrt v Benetkah je Andresen odšel na Japonsko, kjer so ga častili kot pop zvezdnika. Skupno je zaigral v več kot 30 filmih in televizijskih serijah, nazadnje v grozljivki Arija Asterja iz leta 2019 Solsticij, kjer je imel manjšo vlogo starejšega moškega po imenu Dan. Svojo kariero je nekoč opisal kot kaos in zatrdil, da ga je lik Tadzia preganjal vse do odraslosti. "Moja kariera je ena redkih, ki se je začela na samem vrhu in se nato samo še spuščala navzdol. Bilo je osamljeno," je povedal po poročanju britanskega The Guardiana.

Björn Andresen kot Tadzia