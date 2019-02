Umrl 'tisti igralec', kultni Dick Miller

Legendarni stranski igralec Dick Miller , ki so ga ponavadi klicali"that actor" (tisti igralec), ki se ga vsi spominjajo, saj je zaigral v toliko stranskih karakternih vlogah, a pustil velik pečat in se vtisnil v srca gledalcev.

Leta 2015 na premieri enega njegovih zadnjih filmov Burying the Ex.

Zaigral je tudi v izvirni šaljivi grozljivki The Little Shop of Horrors (1960), ki jo je v 80. letih nato na novo posnel Jim Henson, poznan po seriji Muppetki. Zanimivo je tudi, da je Miller zaigral tudi v prav vseh filmih režiserja Joea Danteja, tudi v Tuljenje (The Howling, 1981), Twilight Zone: The Movie (1983), Gremlins (1984), Notranje vesolje (1987), Gremlins 2 (1990) in drugih.

V 80. letih se ga potem kdo spomni po vlogah v Terminatorju (1984), The Burbs (1989), Night of the Creeps (1986) in številnih drugih.

Nekoč je izjavil, da so pač v 50. in 60. letih snemali poceni filme, bolj za zabavo kot denar, a so vseeno zdržali 50 let in se jih ljudje spominjajo, čeprav so ga dostikrat spraševali o filmih in vlogah, na katere je preprosto že pozabil.

Ob odhodu s tega sveta so se ga spomnili tudi številni kolegi, saj je Rosanna Arquettetvitnila, da "naj počiva v miru in da mu pošilja poljub in ga prosi, da ga ujame", Dante pa je zapisal, da je "zaprepaden, da je preminul eden njegovih najboljših prijateljev in najbolj cenjenih sodelavcev".

Nekatere od njegovih številnih vlog si lahko ogledate v dveh zbranih videokolažih!