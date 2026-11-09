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Umrl z oskarjem nagrajeni čilski režiser

Buenos Aires, 09. 11. 2026 09.55 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
Sebastian Lelio

V starosti 52 let je minuli konec tedna umrl čilski filmski ustvarjalec argentinskega rodu, dobitnik oskarja Sebastian Lelio. Najbolj znan je bil po filmu Fantastična ženska (Una mujer fantastica) iz leta 2017, za katerega je prejel oskarja za tujejezični film. Večkrat nagrajen je tudi njegov film Gloria.

Novico o smrti Sebastiana Lelia je na družbenih omrežjih sporočila njegova partnerka, nemško-čilska igralka Amalia Kassai. Kot razlog je navedla zdravstvene težave. Po poročanju tujih medijev so čilskega režiserja našli mrtvega na njegovem domu v Las Condes, blizu čilske prestolnice Santiago de Chile.

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V Argentini leta 1974 rojeni Lelio je odraščal v Čilu, nekaj let je živel tudi v Berlinu. Čilski minister za kulturo Francisco Undurraga je ob njegovi smrti izrazil žalost in se mu zahvalil, da je čilski film ponesel na mednarodno raven. Čilsko igralsko združenje Chile Actores je njegovo smrt označilo za ogromno izgubo za čilsko kulturno in filmsko industrijo.

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Lelio je leta 2018 prejel oskarja za najboljši tujejezični film za Fantastično žensko, dramo o transspolni ženski, ki se po smrti svojega partnerja sooča s predsodki. Gre za edino zmago Čila na podelitvi oskarjev v tej kategoriji. Leto prej so film na mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu nagradili s srebrnim medvedom za najboljši scenarij.

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Na berlinskem festivalu je bil leta 2013 premierno prikazan tudi njegov film Gloria. Njegova filmografija vključuje tudi mednarodne produkcije Disobedience (2017), v kateri nastopata Rachel Weisz in Rachel McAdams, Gloria Bell (2018), v kateri igra Julianne Moore, in The Wonder (2022), v kateri igra Florence Pugh. Lani je izšel muzikal The Wave, ki so ga navdihnili feministični protesti na čilskih univerzah leta 2018.

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Sebastian Lelio režiser smrt oskar

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