Umrl z oskarjem nagrajeni čilski režiser

Novico o smrti Sebastiana Lelia je na družbenih omrežjih sporočila njegova partnerka, nemško-čilska igralka Amalia Kassai. Kot razlog je navedla zdravstvene težave. Po poročanju tujih medijev so čilskega režiserja našli mrtvega na njegovem domu v Las Condes, blizu čilske prestolnice Santiago de Chile.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V Argentini leta 1974 rojeni Lelio je odraščal v Čilu, nekaj let je živel tudi v Berlinu. Čilski minister za kulturo Francisco Undurraga je ob njegovi smrti izrazil žalost in se mu zahvalil, da je čilski film ponesel na mednarodno raven. Čilsko igralsko združenje Chile Actores je njegovo smrt označilo za ogromno izgubo za čilsko kulturno in filmsko industrijo.

Lelio je leta 2018 prejel oskarja za najboljši tujejezični film za Fantastično žensko, dramo o transspolni ženski, ki se po smrti svojega partnerja sooča s predsodki. Gre za edino zmago Čila na podelitvi oskarjev v tej kategoriji. Leto prej so film na mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu nagradili s srebrnim medvedom za najboljši scenarij.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke