Umrl z oskarjem nagrajeni francoski režiser Bertrand Blier

Umrl je veteran francoskega filma, z oskarjem nagrajeni režiser Bertrand Blier. Star je bil 85 let. Režiser je umrl na domu v ponedeljek zvečer v Parizu, obkrožen s soprogo in otroki, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil njegov sin Leonard Blier.

Bertrand Blier se podpisuje pod nekaj največjih francoskih filmskih uspešnic iz 70. in 80. let minulega stoletja. Ima tudi zasluge, da je svet spoznal filmskega zvezdnika Gerarda Depardieuja. Ob začetku svoje kariere je Blier šokiral Francijo s filmom Les Valseuses (1974), ki je bil tudi odskočna deska za Depardieujevo kariero. Film predstavlja subverzivno zgodbo o dveh mladih razbojnikih, ki potujeta po Franciji in terorizirata rojake.

blier FOTO: Profimedia icon-expand

Naslov filma, ki v francoskem slengu pomeni moška moda, so za namen prikazovanja v Ameriki prevedli v Going Places. Nastal je po Blierjevem lastnem romanu in je postal kultna klasika in prvi od njegovih devetih filmov z Depardieujem. Slednjega je Blier pozneje opisal kot svojega "hišnega igralca, filmskega brata in alter-ega". V filmu je zaigral še en Blierjev priljubljeni igralec, Patrick Dewaere. Uspeh filma je Blierju tudi omogočil, da je izstopil iz sence svojega očeta, povojnega igralskega velikana Bernarda Blierja. Oskarja za najboljši tuji film je Blierju prinesel film Pripravite robčke z letnico 1978, v katerem je prav tako zaigral dvojec Depardieu-Dewaere. Blier se je rodil tik pred izbruhom druge svetovne vojne leta 1939 v pariškem predmestju Boulogne-Billancourt. Sledil je očetovim stopinjam in začel kariero kot pomočnik režije. Leta 1967 je posnel svoj prvi igrani celovečerec Si j'etais un espion (Če bi bil vohun), v katerem je zaigral tudi njegov oče.

Bertrand Blier z ženo. FOTO: Profimedia icon-expand