Umrl zlikovec iz filmov Šund in Maska

New York, 13. 12. 2025 10.47 | Posodobljeno pred 20 minutami

E.M.
V 61. letu starosti je umrl igralec Peter Greene, znan po vlogah negativcev v kultnih klasikah Šund in Maska. Vzrok smrti igralca, ki so ga mrtvega našli v newyorškem stanovanju, zaenkrat še ni znan. "Nihče ni bolje odigral negativca kot Peter, ampak imel je tudi nežno plat," se ga je v izjavi za javnost spominjal njegov menedžer.

Peter Greene, znan po vlogah v filmih Šund in Maska, je umrl v starosti 60 let. Igralca so v petek našli mrtvega v njegovem stanovanju v New Yorku, je potrdil njegov menedžer. Vzrok smrti še ni bil razkrit.

Peter Greene, znan po vlogah v filmih Šund in Maska, je umrl v starosti 60 let. FOTO: Profimedia

Greene si je tekom kariere prislužil številne pohvale na račun upodobitev različnih zlikovcev. "Nihče ni bolje odigral negativca kot Peter," je za ameriško televizijo NBC News povedal njegov menedžer Gregg Edwards. "Ampak imel je tudi nežno plat, ki je večina ljudi ni nikoli videla, in srce, veliko kot zlato."

Igralec je v kultni klasiki Šund igral lik Zeda, sadističnega posiljevalca in varnostnika. Istega leta (1994) je upodobil tudi zlobneža Doriana v filmu Maska z Jimom Carreyjem. Poleg stranskih vlog je Greene igral tudi v filmu Clean, Shaven, v katerem je igral moškega s shizofrenijo, ki je osumljen umora. Spomnimo se ga tudi po vlogi v filmu Dan za trening ob Denzelu Washingtonu, pojavil pa se je tudi v filmu Osumljenih pet.

Peter Greene Šund Maska smrt
Šala v kultni oddaji SNL: Obožujem ta naglas, je slovenski?

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
13. 12. 2025 11.07
+1
Ta pa že ni bil toliko znan, da ga lahko komentiramo ... !!!
ODGOVORI
1 0
Želko Kacin
13. 12. 2025 11.05
top 10 igralcev
ODGOVORI
0 0
