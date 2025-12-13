Umrl zlikovec iz filmov Šund in Maska

Peter Greene , znan po vlogah v filmih Šund in Maska , je umrl v starosti 60 let. Igralca so v petek našli mrtvega v njegovem stanovanju v New Yorku, je potrdil njegov menedžer. Vzrok smrti še ni bil razkrit.

Greene si je tekom kariere prislužil številne pohvale na račun upodobitev različnih zlikovcev. "Nihče ni bolje odigral negativca kot Peter," je za ameriško televizijo NBC News povedal njegov menedžer Gregg Edwards. "Ampak imel je tudi nežno plat, ki je večina ljudi ni nikoli videla, in srce, veliko kot zlato."

Igralec je v kultni klasiki Šund igral lik Zeda, sadističnega posiljevalca in varnostnika. Istega leta (1994) je upodobil tudi zlobneža Doriana v filmu Maska z Jimom Carreyjem. Poleg stranskih vlog je Greene igral tudi v filmu Clean, Shaven, v katerem je igral moškega s shizofrenijo, ki je osumljen umora. Spomnimo se ga tudi po vlogi v filmu Dan za trening ob Denzelu Washingtonu, pojavil pa se je tudi v filmu Osumljenih pet.