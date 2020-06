Umrl zvezdnik filmov Gospodar prstanov

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je v 88. letu starosti zjutraj umrl igralec sir Ian Holm CBE," so bližnji povedali za portal The Guardian. "Umrl je mirno, v bolnišnici, obkrožen z družino in skrbnikom," je sporočil igralčev agent in dodal, da je na njegovo zdravstveno stanje vplivala Parkinsonova bolezen. "Šarmanten, prijazen in strašansko nadarjen, zelo ga bomo pogrešali." Ian Holm je igral vse od androidov do hobitov in kralja Leara, Holmovi zadnji dnevi so bili dokumentirani v seriji portretov, ki jih je s pasteli narisala njegova žena Sophie de Stempel.

Holm je dobil bafto in bil nominiran za oskarja za vlogo trenerja atletike Sama Mussabinija v filmu Ognjene kočije iz leta 1981. V svoji karieri je odigral veliko različnih vlog. Leta 1976 je zapustil gledališče zaradi treme, a je kasneje našel nov krog oboževalcev, potem ko je sprejel vlogo Bilba Bagginsa v trilogiji Gospodarja prstanov (Lord of the Rings).

Na začetku tega meseca je izrazil svojo žalost, ker ni mogel sodelovati v virtualnem srečanju za filme: "Žal mi je, da vas ne morem videti v živo, pogrešam vas in upam, da so vas vaše dogodivščine ponesle v številne kraje. Sem v karanteni ..."

Holm se je rodil leta 1931 v Essexu, kjer je bil njegov oče predstojnik psihiatrične bolnišnice West Ham Corporation. Pozneje je svoje otroštvo tam opisal kot"precej idilično bivanje". Že zelo zgodaj se je zaljubil v igranje in odšel iz londonske šole Royal Academy of Dance v gledališče Shakespeare Memorial v Stratfordu, kjer se je trudil, da bi postal del gledališča Royal Shakespeare Company ob ustanovitvi leta 1960. Holm je postal prvak gledališča Royal Shakespeare Company (RSC), leta 1965 je dobil nagrado za najboljšega igralca 'Evening Standard' za vlogo Henryja V. v gledališki igri Vojna dveh rož (Wars of the Roses).