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Umrl zvezdnik serije Zvezdne steze

Los Angeles, 26. 10. 2026 19.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Walter Koenig

Umrl je ameriški igralec Walter Koenig, znan iz serije Zvezdne steze. Umrl je v starosti 90 let na svojem domu v Los Angelesu. Odigral je ruskega člana posadke na ladji Zvezdne steze Pavla Čehova, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Walter Koenig se je ekipi Zvezdnih stez pridružil v drugi sezoni leta 1967 in postal nepogrešljiv del te franšize. Vlogo Čehova je ponovil tudi v prvih sedmih celovečernih filmih.

Walter Koenig
Walter Koenig
FOTO: Profimedia

Igralec, rojen leta 1936 v Chicagu, je bil potomec ruskih staršev, ki je odraščal v ZDA, njegov ruski naglas pa je vplival tudi na omenjeno vlogo. Med drugim so mu posvetili zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih.

Priljubljena znanstvenofantastična franšiza Zvezdne steze o dogodivščinah na vesoljski ladji je zaživela pred skoraj natanko šestimi desetletji. Prvo epizodo televizijske serije so pod naslovom Zvezdne steze: Prva nanizanka predvajali septembra 1966 in je pomenila začetek ene najdaljših franšiz, ki obsega 11 televizijskih serij, 14 filmov in več kot 900 epizod. Za njo stoji producent Gene Roddenberry.

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Walter Koenig Zvezdne steze igralec smrt serija

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